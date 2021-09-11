Politika

Domuzlar için çekilen elektrikli çite bir DAİŞ'li takıldı

Kerkük’te domuzların ekinlere zarar vermemesi için çekilen elektrikli çite bir DAİŞ mensubu takılarak öldü.
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kürdistan DAİŞ Kerkük

KERKÜK (K24)

Geçtiğimiz Perşembe gecesi Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Sergeran nahiyesine bağlı Sêbiran ile Şehel köyleri arasındaki bölgede Irak ordusunun gözlem kameralarına bazı DAİŞ’liler yansıdı.

Bölgeye asker gönderilmesi üzerine çatışma yaşandı, çatışmanın ardından Irak askerleri bölgeden ayrıldı.

Dün ise bölgedeki çiftçiler, tarlalarının sınırında bir DAİŞ’liye ait ceset buldu ve ceset Kerkük Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

K24’e konuşan Sergeran polisinden bir yetkili, cesette mermi izi bulunmadığını, otopsi sonucu DAİŞ mensubunun elektrik akımına kapılarak öldüğünün ortaya çıktığını söyledi.

Yetkili, “Bölgedeki çiftçiler elektrikli çitlerle arazilerini domuzlardan koruyor. Ancak bu kez çitlere domuzlar değil bir DAİŞ’li takıldı” dedi.

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