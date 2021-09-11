Politika

İdlib'de Türk askerlerine saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda iki Türk askerinin hayatını kaybettiği, üçünün de yaralandığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye MSB İdlib Saldırı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki intikal sırasında bir birliğin saldırıya uğradığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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