İdlib'de Türk askerlerine saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki intikal sırasında bir birliğin saldırıya uğradığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.