Politika

NATO Genel Sekreteri: Siyasi çöküş Taliban’ın yükselişine yol açtı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi eline geçirmesinin Afganistan iktidarının çökmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.
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dünya NATO Jens Stoltenberg Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

New York Times’a konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini değerlendirdi.

Stoltenberg, "Siyasi ve askeri liderliğin çöküşüne ve daha sonra bunun Taliban karşısındaki tüm savunmanın çökmesine yol açtığına tanıklık ettik" diye konuştu.

ABD ve NATO'nun çekilmesinin Afganistan'ın düşmesini hızlandırıp hızlandırmadığı sorusu karşısında Stoltenberg, "Bu konuyu araştırmacılar incelemeli. Benim için en önemli görev, terörle mücadele alanındaki kazanımları korumak ve insanları Afganistan'dan çıkarmak" yanıtını verdi.

Öte yandan Stoltenberg, Taliban'ın dönüşünü kırık bir kalple izlediğini belirterek, "Batı müdahalesinin başarısızlığı, diğer ülkelerde askeri güç kullanımına ve operasyonlara çok ciddi yaklaşılması gerektiğini bizlere hatırlatmalı. Bir askeri operasyonu başlatmak, onu bitirmekten daha kolaydır" dedi.

 

 

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