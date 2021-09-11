Anket: Seçmen ittifaklardan memnun mu?

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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, “Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021” araştırmasından bazı sonuçları paylaştı.

Araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.

AK Partili seçmenin yüzde 63,8'i MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu söyledi. İttifaktan memnun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35,6 iken 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 0,6 oldu.

MHP'li seçmenin yüzde 73,9'u Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu belirtti. İttifaktan memnun olmayanların oranı yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

Millet İttifakı kanadında ise sonuçlar şöyle oldu:

CHP seçmeni:

- Memnunum: Yüzde 84,5

- Memnun Değilim: Yüzde 11,1

- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4,4

İYİ Parti seçmeni:

- Memnunum: Yüzde 74,5

- Memnun Değilim: Yüzde 19,9

- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5,6

Saadet Partisi

- Memnunum: Yüzde 52,3

- Memnun Değilim: Yüzde 47,7

​Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 1717 kişi ile yapıldı.

Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.37 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.



