Neçirvan Barzani: Eylül Devrimi, Kürdistan bileşenlerini bir araya getirdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yılını andıklarını dile getiren Neçirvan Barzani, “Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani ve arkadaşlarını; devrimin ve Kürdistan’ın tüm şehitlerini sevgi ve saygıya anıyoruz” dedi.

“Büyük Eylül Devrimi, tarihin en zor dönemlerinden biri olan Kürdistan devrimlerinin sonuncudur” diyen Neçirvan Barzani, “Büyük Eylül Devrimi, Kürdistan’ın tüm sınıflarını ve bileşenlerini tek bir liderlik ve irade altında bir araya getirdi. Bu sınıf ve bileşenler baskıcı sisteme karşı mücadele etti, hak ve özgürlük talepleri için birlik oldu” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Büyük Eylül Devrimi, Kürdistan halkında asla kırılamayacak güçlü bir irade ve taban yarattı. O dönemler Irak’taki silah ve iktidar gücüyle karşı karşıya kalan Kürdistan halkı, uluslararası devletlerin devrime yönelik yardımıyla kısa sürede örgütlenerek ayağa kalkmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Eylül Devrimi’nin bölgesel ve dünya çapındaki etkisinin Kürdistan halkı için öneminden söz eden Neçirvan Barzani, “Devrim süreci, 11 Mart Anlaşması’na vesile oldu ve ardındaki tüm kazanım ile gelişmelerin Kürdistan halkına olumlu etkileri olmuştur. Elde edilen tüm kazanımlar ve ulusal kimlik mücadelesi Kürdistan halkının direnci ve azim ruhuyla başarılmıştır” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nin hatırasının bugün de Kürdistan halkının ulusal birliği ve bütünlüğü için önemli olduğuna işaret etti.

Neçirvan Barzani, Eylül Devrimi’nde mücadele eden ve şehit olan kahramanları andı.