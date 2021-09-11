Başkan Barzani: İktidar değişimi için en doğru yol seçimdir

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), başkent Erbil’de Irak seçimlerine girecek adayları için bir tanıtım töreni gerçekleştirdi.

Törende bir konuşma yapan Başkan Mesud Barzani, “Seçim yasası ve vilayetlerin sandalye dağılımıyla ilgili birçok çekincemiz vardı. Çünkü hiç adalet ve insaf yok bunda doğru bir temeli de yok. Çünkü nüfus sayımı yapılmadı. Ancak kamu çıkarları ve KDP’nin ağırlığını korumak adına, bütün eksiklere rağmen katılmaya karar verdik” dedi.

Konuşmasının başında Eylül Devrimi’nin yıldönümü dolayısıyla mesajlar veren Başkan Barzani, “11 Eylül kutlu bir gündür. Eylül Devrimi sadece silahlı bir devrim değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bir devrimdi. Kürt bireyini oluşturma devrimiydi. Bir milletin, dava sahibi olduğunun farkına varmasını, bu davaya nasıl sahip çıkacağını, düşmanların planlarını nasıl boşa çıkaracağını anlamasını sağlayan bir devrimdi.

Eylül Devrimi tüm Irak halkı bileşenleri ve mücadelecileri için bir sığınak oldu. Devrim liderliğinin büyük bir hikmeti vardı ki temel sloganı “Irak’a demokrasi, Kürdistan’a otonomi” idi. Eylül Devrimi 1961’den bugüne kadar ve gelecekte tüm kurtuluş hareketlerinin temel taşı oldu. Eylül Devrimi büyük bir okuldur, büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Kürdistan halkı için de büyük kazanımlar elde etmiştir. Hepsinden öte bir milletin uyanışını gerçekleştirdi. Kendine inanan bir millet oldu ki bu hepsinden önemlidir.”

Temiz ve hilesiz bir seçim olması için tüm Iraklılara çağrıda bulunan Başkan Barzani, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun da bu yönde söz verdiğini ifade etti.

Seçimin, iktidar değişikliği için en doğru ve iyi yöntem olduğunu belirten Başkan Barzani, “KDP’nin kendisi seçim inancına sahiptir. Hepiniz 1991 Newroz’unu hatırlarsınız, büyük Ayaklanma zamanında Koye’de tüm dünyaya ve Kürdistan halkına çağrıda bulunduk. Seçim yapmak istediğimizi söyledik. İktidarda değişim seçim ve demokrasi yoluyla olmalı, darbeyle değişim olmaz” dedi.

Başkan Barzani, bir önceki seçimde KDP’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde birinci parti olduğunu anımsatarak, bunun, Kürdistan halkının KDP’nin değişmez duruşuna bir yanıt olduğunu vurguladı.