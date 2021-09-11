İngiltere Kraliçesi: Dualarım 11 Eylül saldırılarının kurbanlarıyla

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth bugün, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler ve yakınları için ABD Başkanı Joe Biden’a bir mesaj gönderdi.

Kraliçe 2’nci Elizabeth, Biden'a gönderdiği mesajda, “Benim ve ailemin ve tüm ulusun düşünceleri ve duaları, mağdurlar, hayatta kalanlar ve etkilenen ailelerin yanı sıra göreve çağrılan ilk müdahale ekipleri ve kurtarma görevlileriyle birliktedir” dedi.

“2010 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne yaptığım ziyaret hafızamda” diyen Kraliçe Elizabeth “Bu bana, hayatlarını kaybeden birçok ulustan, inançtan ve kökenden gelenlere hürmet etmeyi ve yeniden inşa etmek için bir araya gelen toplulukların direncini ve kararlılığını hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.