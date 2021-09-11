Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 579 Covid-19 testi uygulanırken, 606 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (423) Duhok’ta görüldü.
Son 24 saatte 1461 kişi sağlığına kavuştu, 20 kişi ise virüse yenik düştü.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 2 milyon 965 bin 803
Vaka: 309 bin 336
İyileşen: 273 bin 424
Tedavisi süren: 30 bin 332
Ölüm: 5 bin 580