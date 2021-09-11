Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’da son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 579 Covid-19 testi uygulanırken, 606 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (423) Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 1461 kişi sağlığına kavuştu, 20 kişi ise virüse yenik düştü.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 965 bin 803

Vaka: 309 bin 336

İyileşen: 273 bin 424

Tedavisi süren: 30 bin 332

Ölüm: 5 bin 580