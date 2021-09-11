Spor

Ronaldo fırtına gibi başladı

İngiltere Premier Lig'in 4’üncü haftasında Newcastle United'ı ağırlayan Manchester United, rakibini 4-1 mağlup ederken, maça Cristiano Ronaldo damga vurdu.
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avrupa Manchester United Newcastle United Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 4’üncü haftasında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 4-1'lik skorla kazandı.

Juventus'tan ayrılarak 12 yıl sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, ikinci Manchester United dönemine fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Portekizli süperstar, 45+2 ve 62’nci dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. ManU'nun diğer golleri ise 80’inci dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Jesse Lingard'dan geldi.

Newcastle United'ın tek sayısı ise 56’ncı dakikada Javier Manquillo'dan geldi.

Manchester United bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyetle tanışamayan Newcastle ise 1 puanda kaldı.

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