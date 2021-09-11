Türkiye’de 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 923 vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 144 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından vaka oranının azaltılması aşı olmaya bağlı olduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız."