Politika

Örgüt mensupları yanıtladı: Taliban değişti mi?

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban mensupları, bir zamanlar olduğu gibi baskıcı bir güç olmadıklarını öne sürüyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Taliban mensupları
Taliban mensupları
dünya Taliban Afganistan değişim örgüt mensupları yanıtlar

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban dönemi soru işaretlerini beraberinde getirdi. 20 yıl önceki iktidarlarında sert uygulamalarıyla hatırlanan Taliban değişti mi?

Örgütün üst yönetimi gibi mensupları da "değiştikleri" iddiasında.

İngiliz Sky News televizyonu Taliban mensuplarıyla görüştü.

Hafız Sultan Ahmet adlı 30'lu yaşlarındaki bir Taliban mensubu eskiye göre "daha iyi" olduklarını savundu.

Ahmet "Allah'a şükür, davranışımız çok iyi. Çok değiştik. Kibarız, görgü kurallarımız iyi ve davranışımız çok gelişti. Son hükümetten çok daha iyiyiz. Kabil artık güvende" dedi.

"CİHATTI, KUTSAL SAVAŞTI"

Buna rağmen örgüt mensupları ABD'ye karşı verilen savaştan ve askerleri öldürmekten gurur duyduklarını belirtiyor.

Taliban üyesi, "Kaç kişi öldürdün?" sorusuna böyle yanıt verdi:

"Savaştı, yani kaç tane öldürdüm bilmiyorum. Sayılamayacak kadar çoktu. Bir kere bomba düştü ve patlamadı. Bundan beş mayın yaptık ve patlama onların beş zırhlı aracını parçalara ayırdı."

Hafız Sultan Ahmed bu konuda neler hissettiği sorusunu, "Cihattı, kutsal savaştı ve İslam'da bundan esef duymayız" şeklinde yanıtladı.

VATANDAŞLAR TEMKİNLİ

Başkent Kabil sakinleri ise Taliban hakkındaki sorulara temkinli yaklaşıyor.

Muhabirin mikrofon uzattığı bir Kabilli endişeli olduğunu ifade ederek, "Afganistan'daki durum iyi, kötü değil. Sadece kadınlar evden çıkmıyor ve bazı insanlar Taliban'ın daha önce kötü kötü bir istikbali olduğu için endişeleniyor" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv