’12 Eylül işkencelerinin amacı Kürtleri Kürtlükten utandırmaktı’

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye’de 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbenin üzerinden 41 yıl geçti.

Darbe mağduru Kürt yazar Nuri Sınır, darbe döneminde İstanbul'da tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne naklediliyor.

K24'e konuşan Nuri Sınır, cezaevinde işkencenin en ağır biçimine maruz kaldıklarını, işkencenin amacının Kürtleri Kürtlükten utandırmak olduğunu vurguladı.

“Annem her hafta beni görmeye geliyordu. O Türkçe bilmiyordu ben de yasak olmasından dolayı Kürtçe konuşamıyordum “ diyen Sınır, şöyle devam etti:

“Bir keresinde karar verdim; Kürtçe konuşacağım. Annemin gözlerine baktım, ‘Anne nasılsın?’ dedim. Annem bana baktı gülümsedi; ‘Ben iyiyim, çocuklar da iyi, bizleri merak etme’ dedi. Konuşmam daha bitmeden omuzlarımdan tutup beni dışarıya çıkardılar. Ağır bir işkence yaptılar bana. Buna rağmen Kürtçe konuştum. Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerin amacı Kürtleri Kürtlükten utandırmaktı.”

Nuri Sınır, 12 Eylül askeri darbesinin Kürtlerin başına gelen, faillerinin hiçbir zaman hesap vermediği ve Kürtlere karşı işlenen suçların cezasız kaldığı birçok tarihi trajedinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Sınır, Kürtlerin tarihlerini iyi bilmeleri ve bundan ders çıkarmaları gerektiğine dikkat çekti.

İşkencecilerin yargılanmasını talep ettiklerini vurgulayan Sınır şunları kaydetti:

“O kadar dayak, işkence, cinayet, baskı ve zulüm gerçekleştirildi. Dönemin yetkililerinden hesap sorulmasını istedik ve yetkililer aleyhine dava açılması için talep ettik. Dava açıldı ve biz mutlu olduk, Kenan Evren'in yargılanacağına inandık. Ama olmadı. Sadece bir defa SEGBİS üzerinden birkaç soru soruldu ve dava kapatıldı.”