Politika

DAİŞ Kerkük’te Irak polisine sadırdı: 3 ölü

Terör örgütü DAİŞ'in Kerkük’ün Dakuk ilçesinin güneyinde Irak polisine yönelik saldırısında 3 polis hayatını kaybetti.
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kürdistan DAİŞ Kerkük Dakuk saldırı Irak polisi

ERBİL(K24)

Kerkük’ün Dakuk ilçesinin polisinden bir kaynak K24’e, DAİŞ'in ilçenin güneyindeki Irak polisine ait gözlem noktasına yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Kaynak, saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini ve birkaç polisin olduğunu ifade etti.

Saldırının önceden yerleştirilmiş bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

5 Eylül’de de Dakuk yakınlarında, terör örgütü DAİŞ’in Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis, olay üzerine bölgeye gelen askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu da 10 polis hayatını kaybetmişti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yayınlanan yazılı açıklamada, Dakuk ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına DAİŞ mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda 2 polisin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, olay üzerine bölgeye gönderilen destek gücüne ait askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 10 polisin öldüğü ifade edilmişti.

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