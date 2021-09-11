Chelsea 3 puanı 3 golle aldı: Lukaku yine sahnede

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Premier Lig'in 4’üncü hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Aston Villa'yla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı..

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 90+3’üncü dakikalarda Romelu Lukaku, 49'da ise Mateo Kovacic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 4 hafta sonunda 10 puana yükseldi ve lider Manchester United'ın averaj farkıyla arkasında yer aldı. Aston Villa ise 2 hafta aranın ardından sahadan mağlup ayrıldı ve 4 puanda kaldı.

Chelsea'nin Inter'den kadrosuna kattığı eski oyuncusu Romelu Lukaku, 2 gol birden kaydederek takımı adına galibiyetin baş mimarlarından oldu.