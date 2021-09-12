Politika

Erbil Havalimanı’na bomba yüklü drone saldırısı

Erbil Uluslararası Havalimanı'na bomba yüklü drone saldırısı düzenlendi.
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kürdistan Erbil Uluslararası Havalimanı drone saldırı

ERBİL(K24)

Kürdistan Anti-Terör, Erbil Uluslararası Havalimanı'na bomba yüklü drone saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan açıklamada saldırının 2 bomba yüklü drone ile gerçekleştirildiği belirtildi.

K24’ün edindiği bilgilere göre havalimanına doğru hareket eden birkaç drone Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Saldırıyla ilgili K24’e açıklamalarda bulunan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini belirten Umed Xoşnaw, emniyet güçlerine teşekkür ederek “Her zaman olduğu gibi düşmanın planları boşa çıkarıldı. Erbil sahipsiz değildir, güvenlidir ve güvenli olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi, Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılacak açıklamalar dışında diğer haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.

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