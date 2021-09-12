‘Erbil Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar normal seyrinde devam ediyor’

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Wuşyar, uçuşların doğal bir şekilde devam ettiğini ve hiçbir uçuşun ertelenmediğini duyurdu.

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Wuşyar, havalimanına yönelik terör saldırısı sırasında hiçbir uçuşun olmadığını, saldırı sonrasında ise uçuşların ertelenmeden devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Kürdistan Anti-Terör, Erbil Uluslararası Havalimanı'na bomba yüklü drone saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan açıklamada saldırının 2 bomba yüklü drone ile gerçekleştirildiği belirtildi.

K24’ün edindiği bilgilere göre havalimanına doğru hareket eden dronelar Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Saldırıyla ilgili K24’e açıklamalarda bulunan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini belirten Umed Xoşnaw, emniyet güçlerine teşekkür ederek “Her zaman olduğu gibi düşmanın planları boşa çıkarıldı. Erbil sahipsiz değildir, güvenlidir ve güvenli olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi, Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılacak açıklamalar dışında diğer haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.