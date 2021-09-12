Politika

İddia: Taliban, direniş güçleri liderinin kardeşini öldürdü

Afganistan’da direniş güçlerinin bulunduğu Pencşir vilayetinde ülkenin eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih’in kardeşinin Taliban mensupları tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
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Taliban
Taliban
dünya Taliban Pençşir

HABER MERKEZİ

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.

Öte yandan, Pencşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Taliban, Pencşir vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

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