İddia: Taliban, direniş güçleri liderinin kardeşini öldürdü
HABER MERKEZİ
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih’in kardeşi Ruhullah Azizi’nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.
Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti.
Öte yandan, Pencşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
Taliban, Pencşir vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.