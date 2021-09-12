Yaşam

Aşı karşıtları mitingi: Ne düşünüyorlar?

İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge katılanlar, miting alanına girişte maske kontrolünden geçirilse de alana girer girmez maskelerini çıkardı.
author_image Ercan Dağ
kurdistan24.net
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İSTANBUL (K24)

Aşı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği miting, pandemi kurallarının da çiğnendiği görüntülere sahne oldu. Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenen mitingdeki katılımcılardan bazıları, içeriye girişte maske zorunluluğu olmasına rağmen miting alanında maskelerini çıkardı, mesafe kurallarına da dikkat etmedi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu hem aşı, hem maske hem de PCR testlerine karşı olduklarını belirtti.

Kimi katılımcılar miting alanına girişte insanların maskelerin çıkarılması yönünde çağrılar yaparken, içeriye giren herkese, hijyen kuralları hiçe sayılarak aynı kutulardan lokum dağıtıldı.

Mitinge katılanlar görüşlerini K24’le paylaştı.

Yazar Abdurrahman Dilipak, PCR testleriyle manipülasyon yapıldığını dolayısıyla test sonuçlarına güvenilemeyeceğini savundu.

Mitinge katılan bir başka kişi, aşıların “illuminaticilerin işi” olduğunu iddia etti, “15 Temmuz’la başarılamayan, aşılarla başarılmak isteniyor” dedi.

Aşı karşıtı bir kadın ise aşılara inanmadığını söyledi.

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