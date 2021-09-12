Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde uluslararası konferans düzenleniyor

DUHOK (K24)

Duhok Üniversitesi, Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenliyor.

Kurdistan24’ün sponsorluğunda gerçekleştirilen Eylül Devrimi’yle ilgili 3’üncü bilimsel konferans, Duhok Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

12-13 Eylül tarihlerini kapsayan konferans, bugün saat 10.00’da başladı.

2 gün sürecek konferansta, bilimsel ve tarihi sunumlar yapılacak.

‘Eylül Devrimi, Kürt Siyasi Tarihinde Dönüm Noktası’ sloganıyla gerçekleştirilen konferansta Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani’nin öncülüğündeki devrimin tüm Kürdistan Bölgesi’ni nasıl etkisi altına aldığı ve Kürtleri etkilediği ele alınacak.