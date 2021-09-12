Politika

11 Eylül saldırısının gizli belgeleri erişime açıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin gizli belgelerden ilkini kamuoyuyla paylaştı.
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11 Eylül saldırıları
11 Eylül saldırıları
ABD 11 Eylül saldırısı FBI ABD

HABER MERKEZİ

2016 yılına ait olan gizli belgede, 11 Eylül'de, saldırıları düzenleyen hava korsanlarından ikisine yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşına ilişkin soruşturmanın ayrıntıları yer alıyor.

16 sayfalık belgeye göre şüpheli kişi, o dönemde Los Angeles'ta öğrenci olan Ömer el-Bayumi.

Belgelerde, FBI'ın, el-Bayumi’nin Suudi Arabistan'ın istihbarat ajanı olduğunu düşündüğü; buna ait kanıt ve tanık ifadeleri bulunduğu yer alıyor.

El-Bayumi’nin 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren hava korsanlarından ikisine, seyahat ve konaklama yardımı ile finansman sağladığı belirtiliyor.

Başkan Joe Biden, geçen hafta, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili gizli belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yayınlanması beklenen diğer belgelerin ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi ise bulunmuyor.

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