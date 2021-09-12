11 Eylül saldırısının gizli belgeleri erişime açıldı

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2016 yılına ait olan gizli belgede, 11 Eylül'de, saldırıları düzenleyen hava korsanlarından ikisine yardım ettiği düşünülen bir Suudi vatandaşına ilişkin soruşturmanın ayrıntıları yer alıyor.

16 sayfalık belgeye göre şüpheli kişi, o dönemde Los Angeles'ta öğrenci olan Ömer el-Bayumi.

Belgelerde, FBI'ın, el-Bayumi’nin Suudi Arabistan'ın istihbarat ajanı olduğunu düşündüğü; buna ait kanıt ve tanık ifadeleri bulunduğu yer alıyor.

El-Bayumi’nin 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren hava korsanlarından ikisine, seyahat ve konaklama yardımı ile finansman sağladığı belirtiliyor.

Başkan Joe Biden, geçen hafta, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili gizli belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Yayınlanması beklenen diğer belgelerin ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi ise bulunmuyor.