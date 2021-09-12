İngiltere Kürdistan Bölgesi’ne desteğini yineledi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bu sabah, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Hunt’ı kabul etti.

Yeni görevinden dolayı Hunt’ı tebrik eden Neçirvan Barzani, Başkonsolosa görevinde başarılar diledi ve desteğini bildirdi.

İki isim de karşılıklı ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkiler konusunda yoğun bir programının olduğunu belirten David Hunt, kendi ekibiyle bu program üzerinde çalıştıklarını ve Birleşik Krallık’ın Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın istikrarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Hunt ayrıca, Peşmerge Bakanlığı’nın Irak Savunma Bakanlığı’yla olan işbirliğini de takdirle karşıladığını ifade etti.

Ticaret, yatırım ve özel sektörde ilişkilerin geliştirilmesi, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın genel durumu, Erbil-Bağdat sorunları, terörle mücadelede son durum, DAİŞ’in yeniden baş gösterme tehlikesi, Irak seçimleri gibi başlıklar da görüşmede ele alındı.