Politika

İngiltere’den Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına destek vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ı kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani David Hunt İngiltere

ERBİL (K24)

Erbil Başkonsolosu David Hunt, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına yönelik desteğini bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ı kabul etti.

Yeni görevinden ötürü Hunt’u tebrik eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin daha çok gelişiminde başarılı olması dileğinde bulundu.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarının destek ve işbirliğinden ötürü teşekkür eden Hunt, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkıyla ilişkilerinin ileri seviyelere taşımaya hazır olduklarını belirtti.

Hunt, özellikle yatırım alanında ilişkilerin ilerlemesine hazır olduklarını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu Kabinesinin reform çabalarından ötürü Başbakan’a teşekkür eden Hunt, özellikle de Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların öneminin altını çizdi.

Hunt, Birleşik Krallığın Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına yönelik desteğini vurguladı.

Görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri ve 10 Ekim’de yapılacak olan Irak erken genel seçimleri de değerlendirildi.

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