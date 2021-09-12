Fransa: Taliban yalan söylüyor

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan'dan gelecekteki tahliyeleri görüşmek üzere Katar'da gitmeden önce France 5 televizyonuna konuştu.

"Bazı yabancıların ve Afganların özgürce gitmesine izin vereceklerini ve kapsayıcı ve temsili bir hükümetten söz ettiler, ancak yalan söylüyorlar" diyen Le Drian, "Fransa bu hükümeti tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında ülkesinin Taliban’a baskıyı sürdürmesi gerektiğini ancak Taliban ile müzakere yürütmediklerini kaydeden Le Drian, "Taliban'dan harekete geçmelerini istiyoruz. Onların da biraz ekonomik nefes alma alanına ve uluslararası ilişkilere ihtiyacı olacak. Bu onlara bağlı" dedi.

Paris şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti. Bu amaçla da Taliban ile teknik görüşmelerde bulundu.

Le Drian, Afganistan'da hala birkaç Fransız uyruklu ve Fransa ile bağları olan birkaç yüz Afgan'ın kaldığını belirtiyor.