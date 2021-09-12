Politika

Başkan Barzani’den Kral Selman’a teşekkür

Başkan Mesud Barzani, Suudi Arabistan’ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz bin Halid el-Şemmeri’yi kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Abdulaziz bin Halid el-Şemmeri Suudi Arabistan Kral Selman bin Abdulaziz Muhammed bin Selman

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan halkına verdiği destekten ötürü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Mesud Barzani, Suudi Arabistan’ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz bin Halid el-Şemmeri’yi kabul etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın selamlarını Başkan Mesud Barzani’ye ileten El-Şemmeri, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın istikrarının ülkesi için çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Barzani ise, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan halkına verdikleri destekten ötürü Kral Selman’a ve Suudi Krallığına teşekkür etti.

Taraflar arasındaki tarihi köklü ilişkilere değinilen görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede, bölgenin istikrarını hedef alan terör saldırıları da değerlendirildi.

 

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