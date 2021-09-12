ABD: Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırıyı şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik drone saldırısını şiddetle kınadı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirinlerin ortaya çıkarılması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek verileceği vurgulandı.

Havalimanına yönelik saldırının Irak’ın istikrarını hedef alan saldırıların devamı olduğu kaydedildiği açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetini desteklemeye bağlı olduğu ifade edildi.

ERBİL ULUSLARARASI HAVALİMANI’NA SALDIRI

Kürdistan Anti-Terör, Erbil Uluslararası Havalimanı'na bomba yüklü drone saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan açıklamada saldırının 2 bomba yüklü drone ile gerçekleştirildiği belirtildi.

K24’ün edindiği bilgilere göre havalimanına doğru hareket eden dronelar Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Saldırıyla ilgili K24’e açıklamalarda bulunan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini belirten Umed Xoşnaw, emniyet güçlerine teşekkür ederek “Her zaman olduğu gibi düşmanın planları boşa çıkarıldı. Erbil sahipsiz değildir, güvenlidir ve güvenli olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi, Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılacak açıklamalar dışında diğer haberlerin ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.