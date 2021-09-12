Suriye rejimi Kamışlo’da 2 okula el koydu

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam rejimine bağlı silahlı güçlerin, Kamışlo’nun Zinod Mahallesi’nde bulunan Mihemed Ebid Xelef ve Ehmed El Hasan okullarının öğretmen ve öğrencilerini uzaklaştırarak okullara el koyduğunu açıkladı.

Gözlemevi, rejimi güçlerinin iki okulu da askeri üs haline getirmek istediğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin yeni eğitim yılında böyle bir durumun yaşanmasına tepkili olduğu, Özerk Yönetim’den sorunu çözmesini istediği aktarıldı.

Rojava’nın Kamışlo kenti genel durum olarak Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunuyor. Fakat özellikle Arapların çoğunlukta yaşadığı mahallelerde, Suriye rejimine bağlı milislerin askeri kontrol noktaları bulunuyor. Milisler ile Özerk Yönetim’e bağlı yerel güçler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.