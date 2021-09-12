Politika

Suriye rejimi Kamışlo’da 2 okula el koydu

Suriye rejim güçlerinin Rojava’nın Kamışlo kentinde 2 okula el koyarak, askeri üs haline getirmek istediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Suriye rejimi Rojava Kamışlo okul

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam rejimine bağlı silahlı güçlerin, Kamışlo’nun Zinod Mahallesi’nde bulunan Mihemed Ebid Xelef ve Ehmed El Hasan okullarının öğretmen ve öğrencilerini uzaklaştırarak okullara el koyduğunu açıkladı. 

Gözlemevi, rejimi güçlerinin iki okulu da askeri üs haline getirmek istediğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin yeni eğitim yılında böyle bir durumun yaşanmasına tepkili olduğu, Özerk Yönetim’den sorunu çözmesini istediği aktarıldı. 

Rojava’nın Kamışlo kenti genel durum olarak Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunuyor. Fakat özellikle Arapların çoğunlukta yaşadığı mahallelerde, Suriye rejimine bağlı milislerin askeri kontrol noktaları bulunuyor. Milisler ile Özerk Yönetim’e bağlı yerel güçler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv