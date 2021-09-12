Taliban: Karma eğitim İslam’a aykırı, izin yok

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Afganistan’da Taliban hükümetinin Yüksek Öğrenim Bakanı Şeyh Abdulbaki Hakkani, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Karma eğitim İslam’ın ilkelerine aykırıdır, öte yandan ulusal değerlere ve Afganların gelenek ve göreneklerine de aykırıdır” dedi.

Üniversitelerin imkanları varsa kampüslerin erkek ve kız öğrenciler için ayırması gerektiğini dile getiren Hakkani, bu mümkün değilse üniversitelerin alternatif eğitim saatleri belirlemesi veya sınıflarda kız- erkek ayrımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Taliban hükümetinin Yüksek Öğrenim Bakanı, hareketin kadın öğretmenler atamak istediğini, ancak bu mümkün olmazsa, sınıflar şeriat kurallarına uygun olduğu sürece erkeklerin kız öğrencilere ders vermesine izin verileceğini açıkladı.

Hakkani ayrıca başörtüsünün zorunlu kıyafet kuralının bir parçası olacağını belirtti ancak bunun peçe içerip içermediğine değinmedi.

Yeni kuralların “İslami bir sistem’ kurmak için Batı’ya karşı yürütülen başarılı cihadın sonucu olduğunu” savunan Hakkani, Taliban’ın en son hüküm sürdüğü, kadınların ve kızların okula gitmesine izin verilmediği 20 yıl öncesine geri dönmek istemediğini vurgulayarak, “Bunun yerine Taliban bugün var olanın üzerine inşa etmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.