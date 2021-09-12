Suudi Arabistan Büyükelçisi’nden Kürdistan Bölgesi’nin rolüne vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Suudi Arabistan’ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz bin Halid el-Şemmeri’yi kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Abdulaziz bin Halid el-Şemmeri, başta ekonomik yatırımlar olmak üzere ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

El-Şemmeri, Suudi Arabistan’ın bölgede istikrarın sağlanmasında Kürdistan Bölgesi’nin rolünü önemli gördüğünü vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani de Kürdistan Bölgesi ve Suudi Arabistan halkları arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, bu ilişkilerin işbirliği çerçevesinde geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.