Türkiye’de salgında son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 243 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye ayrıca, 310 bin 546 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 616 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,94 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 51 milyon 536 bin 13'ü birinci doz, 40 milyon 305 bin 712'si ikinci doz, 9 milyon 413 bin 573'ü üçüncü doz olmak üzere 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son duruma ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “'Bana bir şey olmaz!' Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.