Politika

‘Kürdistan Bölgesi’nin sınırlarını ihlal edenler sınırlandırılmalı’

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik drone saldırısını kınayarak, “Kürdistan Bölgesi’nin kara ve hava sınırlarını ihlal edenler sınırlandırılmalı” dedi.
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Beşir Haddad
Beşir Haddad
kürdistan Beşir Haddad Erbil Havalimanı saldırı girişimi Kınama mesajı

ERBİl (K24)

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad’ın basın ofisinden yapılan açıklamada “Erbil Uluslararası Havalimanı’nın terörist grup ve örgütlerce hedef alınmasını kınıyoruz” denildi.

Söz konusu saldırılara karşı Erbil ve Bağdat’ın işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada “Bu tür saldırılar, Irak’ın istikrarını bozuyor, egemenliğini ihlal ediyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Saldırıların sorumlularının açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalı. Kürdistan Bölgesi’nin kara ve hava sınırlarını ihlal edenler sınırlandırılmalı çünkü bu bunlar teröristçe ve düşmanca saldırılar.”

Dün gece saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı'na bomba yüklü drone saldırısı düzenlenmişti.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan açıklamada saldırının 2 bomba yüklü drone ile gerçekleştirildiği belirtilmişti..

Havalimanına doğru hareket eden bazı dronelar Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından düşürülmüştü.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirterek “Her zaman olduğu gibi düşmanın planları boşa çıkarıldı. Erbil sahipsiz değildir, güvenlidir ve güvenli olmaya devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

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