Spor

Liverpool deplasmanda 3 golle güldü

İngiltere Premier Ligin 4’üncü hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.
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kürdistan Leeds United Liverpool Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in 4’üncü hafta mücadelesinde Liverpool, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 20’nci dakikada yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mısırlı yıldız, Premier Lig'deki 100’üncü golüne imza attı.

İkinci devreye de atak başlayan konuk ekip, 50’nci dakikada Fabinho'nun ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

Sadio Mane, 90+2'nci dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Liverpool, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Liverpoollu genç oyuncu Harvey Elliott'a sert bir müdahalede bulunan Leeds United'da Pascal Struijk, 60’ncı dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayağı kırılan Elliott ise oyunu sedye ile terk etti.

Bu skorla puanını 10'a çıkaran Liverpool, aynı puana sahip lider Manchester United, ikinci Chelsea'nin ardından averajla üçüncülüğe yükseldi. Leeds United ise 2 puanla 17’nci sırada kaldı.

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