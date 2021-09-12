Uluslararası Koalisyon: Erbil’e yönelik saldırı kabul edilemez

Erbil (K24)

K24 haber bültenine bağlanan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı kınadı.

Albay Wayne Marotto “Dün gece saat 23.44’te Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki askeri üsse yönelik bir drone saldırısı düzenlendi. Güçlerimiz tarafından düşürülen iki drone üs dışında patladı” dedi.

Saldırının Uluslararası Koalisyon ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne karşı düzenlendiğini belirten Wayne Marotto, “Erbil’e yönelik her saldırı, Irak hükümetinin güçsüzlüğünün göstergesidir ve Kürdistan Bölgesi ile Uluslararası Koalisyon’a yönelik saldırılar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların DAİŞ ve benzeri gruplar tarafından düzenlendiğini ifade eden Uluslararası Koalisyon Sözcüsü, “Bize veya Kürdistan Bölgesi yönelik her saldırı, hepimize yönelik saldırıdır” dedi.

Terör örgütü DAİŞ’in yeniden güç kazanmasının engellenmesi gerektiğini belirten Marottoü sözonusu saldırıların amacının vatandaşların ülkelerine güvenini yok etmek ve Koasliyon’un varlığını ile Irak’ın egemenliğini tehdit etmek olduğunu vurguladı.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine de değinen Albay Marotto, şunları kaydetti:

“Uluslararası Koalisyon güçleri adına konuşuyorum; Afganistan’daki güçler ile Irak’taki güçlerimiz arasında çok büyük fark var. Uluslararası Koalisyon güçleri, Irak’ın talebi üzerine bu ülkeye geldi ve güçlerimiz dönmeyecek. ABD’nin Koalisyon’da çok az gücü var ve henüz DAİŞ’e karşı savaş bitmedi. Güçlerimiz görevlerini yapmaya devam ediyor. DAİŞ bu topraklarda ortadan kalkmadıkça örgütle mücadelemiz devam edecek.”