Miçotakis’ten mülteciler ve Türkiye açıklaması

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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi, yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Iraklı ve Afgan'ın, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçtiği 2015 yılında yaşanan sahnelerin tekrar yaşanabileceği endişesini beraberinde getirdi.

O tarihten bu yana AB içinde henüz yeni bir göç anlaşması üzerinde fikir birliğine ve anlaşmaya varılabilmiş değil.

Atina yönetimi, sık sık ülkenin yeniden Avrupa'nın (giriş) kapısına dönüşmek istemediğini belirtiyor.

Selanik'te, göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Tekrar söylüyorum bu, Yunanistan'ın mülteci sorununu tek başına çözmesi gerektiğine ve sınırlarını sıkı sıkıya kapalı tutabildikleri için bu durumun kendilerini hiç ilgilendirmediğine inanan Avrupa ülkeleri ile olmaz" dedi.

Hükümetin mali yardım anlamında AB dayanışmasına sahip olduğunu belirten Miçotakis, "Ama işi yapan biziz. Sahil güvenlik, polis, silahlı kuvvetler. Ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Miçotakis, Afganistan'dan oluşabilecek göç akınına atıfla, "Yeni bir dalgayla karşı karşıya kalmamız durumunda altyapımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis ayrıca, sığınmacıları ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini aktardı.

"KENDİMİZİ SAVUNMA HAKKIMIZ MÜZAKERE EDİLEMEZ”

Yunan Başbakan, Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu ifade eden Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.

Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez” ifadesini kullandı.

Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz" dedi.

Yunanistan, Türkiye sınırındaki çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmıştı.

Atina, göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.