Politika

Ukrayna’dan Zelenskiy-Putin görüşmesine Kırım şartı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ancak masada Kırım meselesinin olması şartıyla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
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dünya Sergey Nikiforov Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Ukrayna Rusya kırım

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Zelenskiy ile Putin görüşmesine ilişkin yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

"Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor" diyen Nikiforov şunları söyledi:

“Ukrayna Devlet Başkanı’nın şahsen Rusya Devlet Başkanı’yla görüşme yönünde iradesi var. Tarafsız bölge kapsamında nerede olursa olsun. Temas hattında ya da tarafsız olan başka bir yer olabilir, ama Rusya veya Ukrayna değil. Bu görüşmede Ukrayna’nın bir kısmının Rusya tarafından işgali meselesinin de olması gerekiyor. Yani bu görüşmeyle ilgili belli seviyede konuşmalar ve temaslar var. Fakat bu başlıca meselenin mutlaka görüşmenin gündeminde olması gerekiyor. Tabii Rusya bunu istemiyor.”

Moskova’nın, Kırım konusunu tartışmaya açmak istemediği için üst düzey görüşmeye karşı çıktığını belirtten Nikiforov, “O zaman görüşmenin ne anlamı var? Ne konuşmak için görüşecekler? Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde şu anda Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya tarafından işgalinden daha önemli ne var ki?” dedi.

Öte yandan Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, RT televizyonuna açıklamasında, Nikiforov’un sözlerini değerlendirdi.

Tsekov, “Gerçekten görüşmek isteseydi idaresine talimatını verirdi. Realist politikacı olsaydı en azından ‘işgal’ teriminden vazgeçerdi” ifadesini kullandı. (Kaynak: Sputnik)

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