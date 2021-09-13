Politika

Fransa Başkonsolosluğu’ndan Erbil’deki saldırıya sert kınama

Fransa Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik drone saldırısını sert bir dille kınadı.
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kürdistan Erbil saldırısı Olivier Decottignies Fransa

ERBİL (K24)

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Twitter hesabından paylaştığı Kürtçe ve Fransızca yayımladığı mesajla, önceki gece Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik düzenlenen drone saldırısını kınadı.

Başkonsolosu Decottignies, Fransa’nın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne olan desteğini vurguladı.

Decottignies ayrıca, Irak’ın egemenliği ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına yönelik düzenlenen saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fransa Başkonsolosu, bu tür saldırıların önüne geçilmesi ve faillerinin ortaya çıkarılması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında daha fazla işbirliği olması gerektiğini belirterek, bu işbirliğinin tüm Irak’ın çıkarına olacağını dile getirdi.

Önceki gece Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik bomba yüklü drone’larla saldırı düzenlenmiş, olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmamıştı.

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