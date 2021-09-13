Real Madrid’den 5 gollü galibiyet

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Yeniden yapılanma kapsamında 2019 Haziran ayından bu yana tadilatları devam eden Santiago Bernabue Stadı'na 560 gün sonra geri dönen Real Madrid, karşılaşma başlamadan önce eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz başta olmak üzere yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgından ölenlerin anısına özel bir tören ve saygı duruşu yaptı.

Celta Vigo, karşılaşmanın hemen başında Santi Mina (4’üncü dakika) ile golü buldu.

Real Madrid, 24’üncü dakikada Karim Benzema ile skora eşitliği getirse de, 31’inci dakikada eflatun beyazlıların defansındaki hatayı iyi değerlendiren Franco Cervi konuk takımı bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Karim Benzema (Dk. 46) ile skora eşitliği getirerek başlayan Real Madrid, Vinicius (Dk. 54) ile karşılaşmada ilk defa öne geçti.

Maçın 65’inci dakikasında Eden Hazard'ın yerine oyuna giren Madrid'in yeni transferi Fransız futbolcu Eduardo Camavinga ise eflatun beyazlı çıktığı ilk maçta hemen golünü atarak, 72’nci dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 87’nci dakikasında Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Benzema kendisinin 3’üncü, takımın ise 5’inci golünü kaydetti.

Sahadan 5-2 galip ayrılan Real Madrid puanını 10'a çıkardı. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.