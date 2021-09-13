Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

HABER MERKEZİ

Cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı.

Dolar/TL bu sabah 8,47'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 9,99'dan kapatan euro/TL ise, 10,00'larda seyrediyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak temmuz ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri takip edilecek.