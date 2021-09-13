ABD muharip güçlerinin Irak’tan çekilme süreci başlıyor

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Bedir Zeyadi yaptığı açıklamada, “Washington ile Bağdat arasındaki anlaşmaya göre 31 Aralık’a kadar ABD’nin Irak’ta bulunan muharip güçleri tamamen çekilmiş olacak. Çekilme süreci 3 hafta sonra başlayacak” dedi.

Meda gazetesine konuşan Zeyadi, “NATO Irak’ta oluşacak boşluğun doldurulması için bir heyet gönderdi. Özellikle askeri eğitim, uçak ve askeri teknoloji konularında eğitimler verilecek” diye belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) göre Irak’ta 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Irak ile ABD arasındaki gerçekleştirilen Stratejik Diyalog görüşmeleri çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD güçlerinin çekilmesiyle ilgili 26 Temmuz’da görüşmüştü.

Daha sonra K24’e açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Amerikan güçlerinin çekilme sürecinin birkaç aşamada gerçekleşeceğini söylemişti.