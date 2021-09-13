Politika

Kuzey Kore’den yeni füze testi, Pentagon’dan tepki

Kuzey Kore’nin Japonya'nın çoğunu vurabilecek yeni bir uzun menzilli seyir füzesini test ettiğini bildirilirken, Pentagon füze denemesini kınayarak bölgesel müttefikleri koruma sözü verdi.
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dünya Kuzey Kore füze denemesi Penatgon tepki

HABER MERKEZİ

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, hafta sonu yapılan testlerde füzelerin bin 500 kilometreye kadar uzağa gittiği görüldü.

Haberde, testin Kuzey Kore'nin güvenliğini garanti altına almak ve düşman güçlerin askeri manevralarını güçlü bir şekilde kontrol altına almak için bir caydırıcı önlem olarak "stratejik öneme" sahip olduğu ifade edildi.

Birleşmş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yaptırımları, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini yasaklıyor.

Konsey, daha büyük ve daha güçlü yük taşıyabilmeleri, çok daha uzun menzile sahip olmaları ve daha hızlı uçabilmeleri nedeniyle seyir füzelerinden daha tehditkar olduklarını düşünüyor.

Ancak bu deneme, ülkenin gıda kıtlığına ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

PENTAGON’DAN TEPKİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin test iddialarının ardından durumun izlendiğini açıkladı.

Pantagon tafarından yapılan  açıklamada, testin Pyongyang'ın bölgedeki müttefikleri için bir tehdit oluşturduğunu kanıtladığı ifade edilerek, bölgesel müttefikleri koruma sözü verildi.

 

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