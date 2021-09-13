Sine’de kara mantar hastalığı yayılıyor

SİNE (K24)

Rojhilat kentlerinde yeni tip coronavirüsün (Covid-19) 5’inci dalgasından dolayı her gün onlarca kişi hayatını kaybederken, Sine’de kara mantar hastalığının hızla yayılması endişeye neden oluyor.

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) yayımladığı rapora göre Sine’de kara mantar hastalığı hızla yayılıyor.

Rapora göre şimdiye kadar 3 kişi görme yetisini kaybetti, 30 kişi Kewser hastanesine ve 11 kişi ise Tevhid hastanesine kaldırıldı. Bu iki hastanede sadece Covid-19 ve kara mantar hastalığı tedavi ediliyor.

Rapora göre Sine’deki hastanelerde kara mantar hastalığı tedaviseninde kullanılan ilaçlar bulunmuyor.

Raporda görüşlerine yer verilen bir sağlık çalışanı, “Kewser hastanesinde bir günlük tedaviye yetecek kadar ilaç vardı. Hastanedeki sağlık çalışanları durumdan oldukça rahatsız çünkü tedaviler aksıyor” dedi.

Hastanelerde ilaçlar bulunmazken kara borsada ilaç fiyatları 1500 dolara kadar yükselmiş durumda.

Rapoarda İran hükümet kurumlarının hastalıkla ilgili bilgileri halktan sakladığı ve görevlilerin gerekli önlemleri almadığı belirtiliyor.