122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği Erbil'de göreve başladı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’in Ankawa semtinde 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa için düzenlenen törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bazı bakanlar, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlahilerin okunduğu ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği törende III. Mar Awa Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başladı. Patriklik, Asuriler arasında en yüksek dini merci olarak kabul ediliyor ve Katolik inancında Papalık kurumuna denk geliyor.

Patrik III. Mar Awa, altı yıl önce ABD’den getirilen tahta oturacak.

Basına açıklama yapan Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi her zaman, Kürdistan’da yaşayan bileşenlerin güzel bir tablosu olacaktır. Hristiyan kardeşlerimize mesajımız şudur: Irak birlikte yaşam tablosuyla güzeldir, hepimiz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Birlikte bu ülkeye hizmet etmemizi umut ediyorum” dedi.

PATRİK III. MAR AWA KİMDİR?

-1974 yılında ABD’de dünyaya geldi

-1989-1993 yılları arasında lise eğitimi gördü

-1997 yılında ilahiyat ve felsefi bilimler fakültesinden mezun oldu

-1999 yılında papaz oldu

-2001 yılında İtalya’da ilahiyat alanında yüksek lisans yaptı

-2007 yılında İtalya’da ilahiyat alanında doktorasını tamamladı

-2008 yılında Duhok’ta piskoposluk sıfatı aldı

-6 Eylül 2021’de Erbil’de Asuri Mukaddes Toplumu toplantısı Mar Yuhanna Kilisesi’nde yapıldı

-8 Eylül 2021’de 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği seçildi