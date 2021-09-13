Taliban kontrolündeki Afganistan’a ilk ilk ticari uçuş

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Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait bir yolcu uçağı pazartesi günü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Afganistan'a giden uçakta yaklaşık 10 civarında yolcu olduğu belirtildi. PIA, Afganistan'a düzenli uçuşlara devam edeceğini, bununla ilgili çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Uçakta bulunan AFP muhabiri yaptığı açıklamada, "Uçakta sadece 10 kadar yolcu vardı. Belki de uçaktaki kabin memuru sayısı, yolculardan fazlaydı" diye konuştu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çalışan görevlilerse gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Taliban, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 200 kadar yabancının Katar Havayolları'na ait 2 charter uçağıyla Kabil'den kalkarak ülkeden ayrılmasına izin vermiş bu, ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'dan başka bir ülkeye gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş olmuştu.

Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği ve birkaç gün içerisinde şehrin kontrolünü eline aldığı 15 Ağustos tarihinden bu yana, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan çoğunluğu askeri uçuş olmak üzere 123 bini aşkın kişi yurt dışına çıkış yaptı.