İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Gazze önerisi

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail’in saldırıları durdurması karşılığında Gazze’ye çok aşamalı bir ekonomik plan teklif edilmesi önerisinde bulundu.

Bloomberg’e göre Reichman Üniversitesi Terörle Mücadele Politikası Enstitüsü’nde dün düzenlenen bir konferansta konuşan yair Lapid, söz konusu planı onaylanmak üzere kabineye sunmayı umduğunu ve bu fikri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra Avrupa Birliği’nden (AB) yetkililerle görüştüğünü belirtti.

Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’ın bu sabah yaptığı açıklamada, “İsrail’in yaşadığı iç krizleri askeri gerilim ve Gazze Şeridi’ni bombalayarak ihraç etmeye çalıştığı” ifade edildi.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze Şeridi’nden Sderot şehrine doğru füze atıldığı gerekçesiyle hava saldırıları düzenlemişti.