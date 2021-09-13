Politika

Başkan Barzani’den İngiltere’ye teşekkür

Başkan Barzani, Peşmerge Güçleri’ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
David Hunt - Başkan Barzani
David Hunt - Başkan Barzani
kürdistan David Hunt İngiltere Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’la görüştü.

Başkonsolos Hunt’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani, İngiltere’nin DAİŞ’le savaşta Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Başkonsolos Hunt da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin süreceğini, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesini istediklerini belirtti.

10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinin de gündeme geldiği görüşmede iki taraf, seçimlerin vatandaşların taleplerine cevap olması temennisinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv