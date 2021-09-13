Başkan Barzani’den İngiltere’ye teşekkür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’la görüştü.

Başkonsolos Hunt’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani, İngiltere’nin DAİŞ’le savaşta Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Başkonsolos Hunt da ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin süreceğini, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesini istediklerini belirtti.

10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinin de gündeme geldiği görüşmede iki taraf, seçimlerin vatandaşların taleplerine cevap olması temennisinde bulundu.