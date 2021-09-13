Politika

Başbakan’dan Asuri Doğu Kilisesi Patriği’ne tebrik telefonu

III. Mar Awa’yı 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, başarı dileklerini iletti.
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kürdistan III Mar Awa Mesrur Barzani Asuri Kürdistan Bölgesi Ankawa

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

III. Mar Awa’yı 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, başarı dileklerini iletti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin farklı bileşenler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün gelişmesine bağlılığını vurguladı.

Görüşmede III. Mar Awa ise, Başbakan’a teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin din özgürlüğü ve Kürdistan’daki tüm bileşenlerin haklarının korunmasına desteğine övgüde bulundu.

Öte yandan bugün başkent Erbil’in Ankawa semtinde 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa için düzenlenen törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bazı bakanlar, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlahilerin okunduğu ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği törende III. Mar Awa Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başladı.

Patriklik, Asuriler arasında en yüksek dini merci olarak kabul ediliyor ve Katolik inancında Papalık kurumuna denk geliyor.

Patrik III. Mar Awa, altı yıl önce ABD’den getirilen tahta oturacak.

 

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