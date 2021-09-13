Politika

ABD’li büyükelçi: Yıl sonunda Peşmerge ile birlikte DAİŞ’e karşı operasyon başlatacağız

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, bu yılın sonunda Peşmerge güçleriyle birlikte DAİŞ’e karşı bir operasyon başlatacaklarını söyledi.
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kürdistan ABD DAİŞ Peşmerge İran Matthew Tueller

HABER MERKEZİ

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, bu yılın sonunda Peşmerge güçleriyle birlikte DAİŞ’e karşı bir operasyon başlatacaklarını söyledi.

El Hurra’da yer alan habere göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, terör örgütü DAİŞ’e karşı yıl sonunda bir operasyon gerçekleştireceklerini ve operasyonun ardından ABD’nin Irak’taki rolünün başka bir aşamaya geçeceğini belirtti.

Yıl sonunda ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesinin ardından İran’ın boşlukları doldurma çabasında olduğunu kaydeden Tueller, İran’ın destekleyen tüm oluşumların ABD karşıtı olduğunu ve Biden’ın daha önce Irak’ın güvenliğinin Ortadoğu’nun güvenliği olduğunu vurguladığını hatırlattı.

Peşmerge ve Irak ordusuyla birlikte DAİŞ’e karşı operasyon gerçekleştireceklerini ve DAİŞ’in geri dönmemesini garanti altına alacaklarını söyleyen Tueller, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik İHA saldırısını da kınadı.

Tueller, Irak’ın komşularının DAİŞ’i aktif hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

 

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