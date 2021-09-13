‘Kürdistan Bölgesi’nde 8 din barış içerisinde yaşıyor’

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Kürdistan Bölgesi’nden Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık başkanlığındaki bir heyet, G20 bünyesinde düzenlenen Dinler Zirvesine katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanlığının gözetiminde, çok sayıda ülkeden üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleştirilen Dinler Zirvesi düzenleniyor.

Zirvede konuşan Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kürdistan Bölgesi’nde farklı din mensuplarının birlikte yaşam kültürüne vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin birbirini kabul etme ve nefret söylemini reddetmekteki rolüne değindi.

Kürdistan Bölgesi’nde Kürdistan Parlamentosu’nun 2015 yılında çıkardığı 5 numaralı yasa çerçevesinde 8 dinin varlığına değinen Sadık, söz konusu din mensuplarının haklarının yasalarla korunduğuna işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki dinlerin barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkat çeken Sadık, söz konusu din mensuplarının birbirlerinin dini günleri ve bayramlarına katıldıklarını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki dinlerin özgürlükleriyle ilgili uluslararası raporlara vurgu yapan Sadık, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin birlikte yaşam kültürünün gelişmesi için her türlü desteği verdiğini belirtti.

Sadık, panel çerçevesinde çeşitli dini ve siyasi şahsiyetlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirveye, Irak’tan herhangi bir kurum davet edilmedi.