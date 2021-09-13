ABD: Irak ve Afganistan’da farklı düşmanlarla karşılaştık

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Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkenin savunma ve taarruz becerilerinin geliştiğini ve kademeli olarak arttığını dile getirdi.

“Dünya genelindeki tehditlerle ilgili verileri toplama, bunları analiz etme ve izleme becerimiz açısından 2001 yılından bu yana büyük ilerleme kaydettik” diyen Austin, sözlerini şöyle konuştu:

“Taarruz becerimiz de aşamalı olarak arttı. En önemlisi, hükümet olarak farklı daireler arasında veri paylaşımı, eşgüdüm sağlama ve sorunları çözme açısından çok daha iyi işlev görüyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında bugün daha güvende olduğumuzu söyleyebilirim. Nisan ayında istihbarat, Taliban'ın Kabil'i aralık ayı sonunda ele geçireceğine işaret ediyordu. Ancak Temmuz'da bu takvim Eylül sonunu göstermeye başladı.”

“AMERİKALILARI TAHLİYE ETMEYE ODAKLANIYORUZ”

Austin, şunları kaydetti:

“Tahliye operasyonlarında yer alan askerlerimiz olağanüstü bir iş başardı. Havalimanını korumaları gerekiyordu. 124 bin kişiyi tahliye ettiler. Bu 124 bin kişinin 6 bini ABD vatandaşıydı. Biz de Dışişleri Bakanlığı da şu anda Amerikalıları tahliye etmeye odaklanıyoruz. Genç askerlerimiz olağanüstü çalıştı. Hava tahliyelerinin boyutu açısından tarihi bir operasyondu. Askerlerimizin başardıklarına bakarsak da kesinlikle kahramanca bir operasyondu.”

Austin, “Irak'tan hiçbir zaman tamamen ayrılmadık” diyerek, “Irak'ta Iraklılara eğitim vermek için bir kısım askerimizi tuttuk. Ancak iki ülkedeki senaryoları karşılaştırdığınızda birbirlerinden tamamen farklı olduğunu görürsünüz. Farklı halkları var, farklı düşmanlarla karşı karşıyaydık. Bu nedenle bu iki ülkeyi birbiriyle kıyaslamanın haklı olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKELER ARASI TERÖRE KARŞI ODAĞIMIZI KORUMALIYIZ”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, şunları vurguladı:

“Her askeri operasyonda benzerlikler olacaktır. Ancak karşı karşıya olduğunuz tehdide, elinizdeki güçlere, birlikte çalıştığınız müttefiklere, destek verdiğiniz insanlara bağlı olarak bu operasyonlarda açık farklılıklar olduğunu da görürsünüz. Ülkeler arasında faaliyet gösteren teröristler, yönetim boşluğu olan yerleri arıyor. Yönetiminde aksaklıklar olan, zayıf yönetime sahip olan ya da hükümetlerin olmadığı yerlerde terörist faaliyetlerin kök salma olasılığı var.”

Austin, “Bu konuda herhangi bir istihbarat değerlendirmesine girmek istemiyorum ama dünyanın birçok yerinde ülkeler arası terör faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Afrika'da, Somali'de bazı örgütlerin serbestçe faaliyet gösterdiklerine tanık oluyoruz” dedi.

"Afganistan’ı savunmak için belirli bir odak noktasını korumanız gerekiyor” ifadelerini kullanan Austin, şunları belirtti:

“Bu benim bir numaralı önceliğim. Ülkeler arası teröre karşı odağımızı korumalıyız. Dünyanın herhangi bir yerinden ülkemize terör ihraç etmeye çalışan teröristleri engellemek için lazer keskinliğinde bir odağa sahip olmamız gerekiyor. Çin ileriye yönelik olarak giderek artan tehdit olmaya devam ediyor."