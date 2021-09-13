Başkan Barzani: Kürdistan birlikte yaşam kültürünün güzel bir tablosu olarak kalacak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, görevine yeni başlayan Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa’yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

III. Mar Awa’yı 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başkan Mesud Barzani, başarı dileklerini iletti.

III. Mar Awa’nın göreve başlamasının bileşenler arasında birlikte yaşam kültürü ve huzurun gelişmesine vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam kültürünün güzel bir tablosu olarak kalacağını ifade etti.

Öte yandan bugün başkent Erbil’in Ankawa semtinde 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa için düzenlenen törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bazı bakanlar, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlahilerin okunduğu ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği törende III. Mar Awa Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başladı.

Patriklik, Asuriler arasında en yüksek dini merci olarak kabul ediliyor ve Katolik inancında Papalık kurumuna denk geliyor.

Patrik III. Mar Awa, altı yıl önce ABD’den getirilen tahta oturacak.