Taliban, Pencşir'de en az 20 sivili öldürdü

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BBC, Afganistan'da bazı sivillerin Taliban tarafından öldürüldüğünü doğrulayan video görüntülerine ulaştı.

İletişim kanallarının kesilmesine rağmen Pencşir'den ulaştırılan görüntülerde, Taliban mensupları tarafından etrafı çevrilen askeri kıyafet giymiş bir adamın, silah seslerinin ardından yere yığıldığı görüldü.

Pencşir'de benzer şekilde en az 20 kişinin öldürüldüğü belirlendi.

İki çocuk babası esnaf Abdulsami, kurbanlardan biriydi. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı.

Ancak AbdulSami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu.

Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

Taliban geçtiğimiz ay Afganistan'da iktidarı ele geçirirken, yalnızca bir bölgede ciddi bir direnişle karşılaşmıştı. Pencşir Vadisi olarak bilinen bu bölgede, Ahmed Mesud direniş güçlerinin komutasını üstlendi.

Ancak 7 Eylül'de Taliban, direnişteki son bölgede de hakimiyetini sağladığını söyleyerek bölgeye bayrağını dikti.

Ahmed Mesud ise Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısı yaptı ve uluslararası kamuoyunu "Taliban'a meşruiyet sağlamakla" suçladı.

BM BAĞIŞÇI ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

Cenevre'de düzenlenen üst düzey bir BM konferansında, Afganistan'a yapılması planlanan 600 milyon doları aşkın acil insani yardım için bağışçı ülkelere çağrı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki insani krizi "yaklaşan bir felaket" diye tanımladı.

Guterres, “Bugün üç Afgan'dan biri bir daha ne zaman yemek bulacağını bilmiyor. Yoksulluk hızla tırmanıyor ve temel kamu hizmetleri çöküşün eşiğinde. Yüz binlerce insan, hem de Afganistan'da son dört yılın ikinci büyük kuraklığı yaşanırken, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çoğu insanın elindeki yiyecek stoku da bu ayın sonunda kış yaklaşırken tükenebilir” diye konuştu.